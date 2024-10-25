多くの人が一度は夢見たことのある、友だちとのルームシェア。【漫画】本編を読むとくに何かしらの“オタク”な人であれば、「オタクだけの夢の家に住めたらいいのに…」と思ったことがある人もいるに違いない。実際に様々なジャンルのオタクが集い、ルームシェアする日々を描いた実録マンガ。それが『オタク女子が、４人で暮らしてみたら。』（藤谷千明：著、泥川恵：漫画/幻冬舎コミックス）である。原作者・藤谷はフリ