中国湖南省とＢＲＩＣＳ諸国の貿易好調電動バスの輸出状況について企業で聞き取りする長沙税関職員。（長沙＝新華社配信）【新華社長沙10月25日】中国湖南省と主要新興国BRICSの加盟国（中国除く）との1〜9月の貿易額は736億9千万元（1元＝約21円）で前年同期比0.5％増え、省の貿易総額の17.8％を占めた。長沙税関が24日に発表した。湖南省とBRICS諸国は現在、それぞれの優位性を発揮し、協力とウィンウィンを進め、貿易往来を