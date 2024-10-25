10月25日（金）に放送された「ガイアの夜明け」（毎週金曜夜10時）のテーマは「世界へ届け！ニッポンのお菓子」。今、日本のお菓子が世界中で人気を集めている。地方の中小メーカーのお菓子を世界へ届けることで復興を後押しする、スタートアップ企業に密着した。【動画】年商40億超え 地方のお菓子を世界へ…サブスクで復興支援ニッポンのお菓子を世界180の国と地域へ届ける会社食い倒れの街・大阪に、知る人ぞ知る菓子メーカー「