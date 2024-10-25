【モデルプレス＝2024/10/25】SKY-HIがCEOを務めるマネジメント＆レーベル・BMSGが、プロデューサーにラッパー・シンガーのちゃんみなを迎えたガールズグループオーディション「No No Girls」のエピソード4が25日、BMSG公式YouTubeにて配信された。候補者に対しアーティストの現実を突きつける場面があった。【写真】ちゃんみなオーディション「No No Girls」4次審査進出者20人一覧◆ちゃんみな、オーディション候補生に突きつけた