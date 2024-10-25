25日午後11時41分ごろ、岡山県で最大震度2を観測する地震がありました。 気象庁によりますと、震源地は瀬戸内海中部で、震源の深さはおよそ20km、地震の規模を示すマグニチュードは3.3と推定されます。 この地震による津波の心配はありません。 最大震度2を観測したのは、岡山県の岡山南区と倉敷市です。 【各地の震度詳細】 ■震度2□岡山県岡山南区倉敷市 ■震度1□岡山県岡山中区玉野市笠岡市里庄町□香川県