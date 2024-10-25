MLB、ロサンゼルス・ドジャース大谷翔平選手の「50-50」を達成したホームランボールを約6億7000万円で落札した台湾企業が声明を発表しました。台湾の投資会社「UCキャピタル」は25日、大谷選手の50号ホームランボールを落札したとの声明を発表しました。「UCキャピタル」は声明の中で「世界中の多くの野球ファンの心にある聖杯のようなもの」とボールを表現し、「この歴史的に貴重なボールを台湾に持ち帰り、共有できることを光栄