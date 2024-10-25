中国は8月末までに累計で404万2000カ所の5G基地局を完成させており、5G業界応用が76の国民経済の大分類に融合している。スマート電力、スマート医療、スマート治水・利水、スマート農業など、商用化から5年余りにわたり、5Gは業界と社会にどのような変化をもたらしたのだろうか。浙江省を取材した。新華社が伝えた。ローターの回転音とともに、高画質カメラを搭載したドローンが設定されたルートに基づき、柱のスイッチの検温・巡