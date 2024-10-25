福岡県警粕屋署は25日、宇美町宇美5丁目付近で同日午後6時10分ごろ、通行中の女子中学生が見知らぬ男から肩をすり寄せられ「君、小さいね」「何年生？」「おじちゃんの身長を越せるといいね」と声をかけられるなどした事案が発生したとして、防犯メールで注意喚起した。男は50〜60歳くらいで身長160〜165程度の小太り。白髪交じりで頭頂部がはげた髪、水色の縦じまの長袖ワイシャツ、黒色のスラックスを着用していたという。