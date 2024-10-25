福岡県警城南署は25日、福岡市城南区鳥飼7丁目付近の敷地内で25日午後4時半ごろ、女性が見知らぬ男から「あんたきれいやね。どこに住んでいるの」などと声をかけられる事案が発生したとして、防犯メールで注意喚起した。男は70歳くらいでオレンジ色の上衣、グレー色の帽子を着用で、前かご付きの自転車に乗っていたという。