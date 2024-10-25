前明石市長で弁護士の泉房穂氏が２５日、ニッポン放送「泉房穂の情熱ラジオ」に出演。ＮＨＫから国民を守る党の立花孝志党首が兵庫県知事選に無所属で立候補を表明したニュースにコメントした。斎藤元彦氏の失職に伴う今回の知事選について、立花氏は「自分の当選は考えていない。斎藤前知事を応援したい。他１０人ほどの候補者を擁立し斎藤氏を応援する」「斎藤前知事がやってきたことは違法行為ではない。改革が止まることは