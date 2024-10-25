ミシガン大学消費者信頼感指数（確報値）（10月）23:00 結果70.5 予想68.9前回68.9（ミシガン大学消費者信頼感指数) ・1年先のインフレ期待 結果2.7% 予想2.9%前回2.9% ・5-10年先のインフレ期待 結果3.0% 予想3.0%前回3.0%