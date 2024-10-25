ダウ平均５日ぶり反発、ＩＣＴ強く、ナスダックの上昇目立つ＝米国株序盤 きょうのＮＹ株式市場でダウ平均は５日ぶりに反発して始まっている。前日比は、ダウ工業株３０種平均が１８８．６６ドル高の４万２５６３．０２ドル、ナスダック総合指数が２３４．４１高の１万８６４９．９０。 ダウ平均についてはヘルスケア大手ユナイテッドヘルスが寄与度トップ。ＩＣＴ関連も強く、採用銘柄ではセールスフォース