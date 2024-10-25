インドネシアは24日、ロシアや中国など主要な新興国でつくる「BRICS」に加盟する意向を正式に表明しました。インドネシア政府の声明によりますと、スギオノ外相が24日、ロシアで開かれていた「BRICS」首脳会議で、加盟を希望する意向を表明したということです。これについてスギオノ外相は、「特定の陣営に加わることを意味するのではない」と述べた上で、「BRICSの優先事項は食料とエネルギーの安全保障など、インドネシア政権の