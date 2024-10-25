【ニューヨーク共同】25日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は反発し、午前10時現在は前日比168.90ドル高の4万2543.26ドルを付けた。ダウ平均は24日まで4日続落し、900ドル超下げていたため、割安感の出た銘柄を中心に買い戻す動きが優勢だった。米長期金利の低下も買い注文を促した。