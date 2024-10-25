◆スピードスケート◇全日本距離別選手権（２５日、長野市エムウェーブ）２６年ミラノ・コルティナダンペッツォ五輪のプレシーズンが開幕。男子５０００メートルは１８年平昌、２２年北京五輪代表の一戸誠太郎（ＡＮＡ）が６分２４秒６７で２年連続５度目の頂点に立った。近年は世界と戦える力量にあるかを見極めながら現役続行を判断してきた２８歳はレース後、「続けていく決意をした」とミラノ五輪を目指す意向を表明した。