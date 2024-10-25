お笑いコンビ「藤崎マーケット」のトキが２５日、大阪・味園ユニバースで行われた「噺家生活丸十周年２０ヶ月連続根多下ろし公演ファイナル笑福亭笑利独演会ｉｎ味園ユニバース」に出演した。同公演は、笑福亭笑利の落語家１０年目の実績を祝うもので、師匠の笑福亭鶴笑や吉本興行の養成所・ＮＳＣ２６期の同期である藤崎マーケットや、すゑひろがりず、歌手の鈴木実貴子が出演した。１９６５年に誕生した味園ビル。そこ