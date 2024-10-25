SpaceXやテスラのCEOでありXのオーナーでもあるイーロン・マスク氏は、かつてSNSでプーチン大統領にウクライナを賭けて一騎打ちを挑んだことがあります。これが縁となったのかは不明ですが、マスク氏は2022年後半からプーチン大統領と連絡を取り合う仲になっていることを、The Wall Streel Journal(WSJ)が報じています。Elon Musk’s Secret Conversations With Vladimir Putin - WSJhttps://www.wsj.com/world/russia/musk-putin-