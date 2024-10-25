ドル円、米株高など好感し、今日の高値越え=ＮＹ為替 昨日まで3日続落のダウ平均がしっかりとしたプラスで始まるなど米株が堅調。リスク選好の円売りにつながり、ドル円は152円16銭までと、今日の高値152.11を超えて上昇を見せている。ポンド円が197円78銭を付けるなど、クロス円も円安。もっとも高値からすぐに売りが出るなど、上値追いにも慎重。 USDJPY 152.03GBPJPY197.54