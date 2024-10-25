エジプト出身のタレント・フィフィ（48）が25日に自身のX（旧ツイッター）を更新し、保育園の騒音問題について持論を展開した。フィフィは「『園児の声がうるさい』保育園を訴えた住民の敗訴確定一審『受忍限度超えていない』…最高裁が上告棄却」というタイトルのネット記事を添付。これに「あなたも子供の頃うるさかったのよ、そんなに耐えられないのなら静かなところに引っ越すしかない」と言及した。ユーザーからは