壁面に落書きされた浦添城跡にある王墓「浦添ようどれ」＝3日、沖縄県浦添市（浦添市教育委員会提供）国指定史跡の浦添城跡（沖縄県浦添市）にある王墓「浦添ようどれ」にスプレーを使って落書きしたとして、県警は25日までに、文化財保護法違反の疑いで同県沖縄市泡瀬4丁目、飲食店従業員ホームズ・ケイリブ志穏容疑者（22）を再逮捕、浦添市勢理客1丁目、無職比嘉恭之介容疑者（26）を逮捕した。2人の逮捕容疑は3日午前10時1