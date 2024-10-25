高須クリニックの高須克弥院長（７９）が２５日、自身のＸ（旧ツイッター）を更新し、退院を報告した。２１日から高熱を出し、２２日に「高熱脳症でふらつき転倒」と顔面から流血した写真を公開したのち、入院していた。高須氏はこの日、Ｘで「ＡＮＮリスナーの諸君。明日横浜アリーナで会おうぜ。かっちゃんは約束を守ります。強行退院なう」「明日は横浜アリーナで美空ひばり真似（まね）不死鳥を見せるぜ。かっちゃんの根性