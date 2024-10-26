【ニューヨーク時事】週末２５日午前のニューヨーク外国為替市場では、日本の衆院選の投開票を前に様子見ムードが広がり、円相場は１ドル＝１５２円近辺で小動きとなっている。午前９時現在は１５１円９０銭〜１５２円００銭と、前日午後５時比１１銭の円安・ドル高。