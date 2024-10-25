ポーランドメディアが、ロベルト・レヴァンドフスキの通算700ゴール達成を報じている。このポーランド代表ストライカーの偉大な記録を取り上げたのは『TVP SPORT』。公式SNSに「21世紀においてこれを達成したのは、リオネル・メッシとクリスティアーノ・ロナウドだけです」とのメッセージを添えて、レヴァンドフスキの写真に700の数字をデザインしてポストした。レヴァンドフスキのゴールの内訳は『PlanetFootball』によると、若手