【ニューヨーク時事】週末２５日のニューヨーク株式相場は、米長期金利の低下を好感した買いに、反発して始まった。優良株で構成するダウ工業株３０種平均は午前９時３５分現在、前日終値比１５４．１６ドル高の４万２５２８．５２ドル。ハイテク株中心のナスダック総合指数は１３７．２１ポイント高の１万８５５２．７０。