プレミアリーグ8試合を終えて、6勝2分で2位につけるマンチェスター・シティ。新フォーマットになったCLでもここまでは2勝1分で3位につけており、守備面での不安もあるが、今シーズンも強さを見せている。そんななか、英『The Athletic』は「今シーズン、欧州の4つのトップリーグで最も過小評価されている選手は誰だろうか？」というタイトルで、各リーグのもっと称賛されるべき選手を数人紹介しているが、その中にシティの選手がい