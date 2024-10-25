ディトマール・ハマン氏が、今シーズンのリヴァプールの好調を称賛している。OBであるハマン氏からレッズに対する言及があったのは『Flashscore』のインタビューの一幕。この元ドイツ代表DFは、「アルネ・スロットは素晴らしい監督のようだし、リヴァプールも好調だ。彼らの経験があれば今シーズンのタイトルを獲得できると思う」と語った。そして今シーズン終了時の上位4チームの予想を依頼されると「リヴァプールがプレミアリー