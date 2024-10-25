昨夏、鹿島アントラーズに復帰したMF柴崎岳（32）がYouTube『リクシルスポーツ』に登場し、2022年ワールドカップでの不思議な体験を語った。2018年ワールドカップで主力を務め、日本代表のベスト16入りに貢献した柴崎。その後はクラブでパフォーマンスが上がらず、代表での立場も微妙なものに。30歳で迎えた2022年大会にはギリギリで選出されたものの出場機会は得られなかった。それだけに、同大会について柴崎の視点ではあまり多