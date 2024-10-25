大阪地方裁判所大阪市の人工島・咲洲の大規模太陽光発電所（メガソーラー）事業を巡り、中国の上海電力に「特別の便宜を与えていた」とする月刊誌の記事で名誉を毀損されたとして、元大阪市長の橋下徹氏が発行元の「飛鳥新社」（東京）に1100万円の損害賠償などを求めた訴訟の判決で大阪地裁は25日、220万円の支払いを命じた。判決によると、2022年5月発行の月刊誌で、12年に大阪市が実施したメガソーラー事業の一般競争入札に