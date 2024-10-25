マンチェスター・ユナイテッドに所属しているジョシュア・ザークツィーは、今夏の移籍をすでに後悔しており、契約からわずか半年ほどでセリエAに復帰する可能性があるという。中盤と前線を繋ぐプレイが得意なザークツィーだが、『TUTTOSPORT』はマンU指揮官のエリック・テン・ハーグからはストライカーやフィニッシャーの役割を任されており、それが大きな混乱を招いていると報じている。そのため、同選手がマンUに残留するかどう