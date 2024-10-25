ア ベイシング エイプ(A BATHING APE)から、アンチソーシャルソーシャルクラブ(ANTI SOCIAL SOCIAL CLUB)とのコラボレーションアイテムが登場。2024年10月26日(土)より、ベイプストア各店などで発売される。ア ベイシング エイプ×アンチソーシャルソーシャルクラブアンチソーシャルソーシャルクラブは、2015年にニーク・クラークによって設立されたアメリカ・LA発のストリートウェアブランド。コラボレーションでは、ア ベイシン