「D＆D 〜医者と刑事の捜査線〜」（毎週金曜 夜9時〜9時54分）を放送中。『医者Doctor×刑事Detective』異端コンビが難事件を解く！殺人事件の容疑者は17歳の少女!?紙子の病院の患者だと判明するが頑なに身元を明かさない紙子。その理由とは…【動画】殺人事件の容疑者は17歳の少女！？身元を明かさない理由とは？第2話振り返り世間から“善意のおじさん”と呼ばれ親しまれていた中西英治（吉田ウーロン太）が殺害された。捜査の結