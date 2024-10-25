25日夕方、茨城県水戸市の交差点で横断歩道を歩いていた82歳の女性が軽ワゴン車にはねられた上、後続車にもひかれました。女性は死亡し、後続車は現場から走り去ったことから、警察は死亡ひき逃げ事件として捜査しています。警察によりますと、25日午後6時前、水戸市木葉下町の信号のない交差点で、横断歩道を歩いていた近くに住む飲食店従業員・森田とも子さん（82）が軽ワゴン車にはねられ、倒れたところを後続車にもひかれまし