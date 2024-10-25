男女混合4人組バンド「SEKAI NO OWARI」のピアノ担当のSaori（38）が25日、インスタグラムを更新。第2子妊娠を発表した。Saoriは「この度第二子を授かりました」と報告。「妊娠が分かったのは春頃、アリーナツアー『深海』の序盤でしたが、家族は大喜びで第二子の成長を見守ってくれ、『深海』チームはいつも万全のサポートをしてくれました。男子メンバー三人は『無理しないでね』『何でも頼ってね』『トロフィー貰えるくらい偉い