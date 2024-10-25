7人組グループ・Travis Japanの松田元太が25日放送のフジテレビ系バラエティー『酒のツマミになる話』（毎週金曜後9：58）に出演。高クオリティのコスプレを披露した。【写真あり】松田元太、『酒のツマミ』でジャック・スパロウに変身高クオリティの仮装に「気付かなかった笑」ハロウィーンが近いこともあり、海賊・ジャック・スパロウに扮（ふん）した松田は、人の買い物にはついて行くが自分の欲しいものをゲットしたら