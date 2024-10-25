10月25日 発表 BANDAI SPIRITSは10月25日、ハズレ無しのキャラクターくじ「一番くじ スーパーマリオ みんなでホームパーティー」の販売中止を発表した。 本商品は、「スーパーマリオ」シリーズのキャラクターやアイテムなどをモチーフしたグッズが当たる一番くじ。C賞「スーパーキノコのフライパン」の一部商品にお