元ＤｅＮＡヘッドコーチで野球解説者の高木豊氏が２５日、自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新。２６日に開幕するＳＭＢＣ日本シリーズ２０２４、ＤｅＮＡ−ソフトバンク戦の決戦の行方を予想した。パ・リーグを圧倒的な強さで優勝し、ＣＳでも日本ハムを圧倒したソフトバンクと、セ・リーグ３位からＣＳで阪神、巨人を立て続けに撃破したＤｅＮＡ。高木氏は「精神的にはＤｅＮＡはお祭り騒ぎ。日本シリーズで仮に負けてもよ