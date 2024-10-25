福岡東署は25日、福岡市東区美和台7丁目1番付近の道路上で同日午後3時25分ごろ、通行中の小学生女児が見知らぬ女から「どこに住んでいるの」と声をかけられる事案が発生したとして、防犯メールで注意を呼びかけた。女は50〜60代で身長155くらい。マスクを着用していたという。