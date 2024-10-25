５人組バンド「ｗａｃｃｉ」が２５日、東京・昭和女子大人見記念講堂で全国ツアー「ＩＲＯＡＩ」（８都市９公演）のファイナル公演を開催した。自身最大規模の全国ホールツアーの最終公演は、ボーカル・橋口洋平による「行くぞ、ファイナル〜！」の呼びかけで開幕。１２日にリリースした新曲「どんな小さな」や、総再生回数２・５億回突破の人気曲「恋だろ」など“愛”をテーマにした２０曲を披露した。橋口は、「いろんな愛