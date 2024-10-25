◆スピードスケート◇全日本距離別選手権（２５日、長野市エムウェーブ）２６年ミラノ・コルティナダンペッツォ五輪のプレシーズンが開幕し、男子５００メートルは日本記録保持者の新濱立也（高崎健康福祉大職）が３４秒５５で２年連続４度目の優勝を果たした。新濱は電光掲示板でタイムを確認すると、驚きが混ざったような笑みを浮かべた。１１組中の９組目で自身の国内最高に０秒１５と迫る３４秒５５を記録。２位の森重航（