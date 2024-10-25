Image: Amazon.co.jp この記事は2024年2月5日に公開された記事を編集して再掲載しています。こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。 雨の日に泥がたくさん跳ねてしまったズボンや、子供がスポーツで使った後のユニフォームなど、頑固な汚れは洗濯機で一度洗っただけじゃなかなか綺麗にならないですよね。そんな時は、シービージャパンの「バケツウォ