お笑いコンビ「バイきんぐ」の小峠英二（48）が25日放送のフジテレビ系「酒のツマミになる話」（金曜後9・58）に出演。ライブでの苦い思い出を振り返った。「人混みは苦手?」というトークテーマで、小峠は「僕も好きな方ではない」とした。それでも「ただ音楽が好きなのでライブハウスとかはよく行きますね」と、ライブハウスでの人混みは大丈夫だとした。しかし「ダイブが嫌なのよ。ダイブする人はいいんだけど、自身がした