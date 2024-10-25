プロボクシング元日本スーパーライト級王者・細川バレンタイン氏が25日までに自身のYouTubeチャンネル「前向き教室」を更新し、元IBF世界スーパーバンタム級王者の小国以載（36＝角海老宝石）が出演した。小国は13日に行われた同級8回戦で1回2分23秒、TKOでWBO世界同級9位フィリップス・ンギーチュンバ（ナミビア）に敗れた。試合は立ち上がりから様子見なしで小国がプレスをかけて攻め立てた。しかし相手の左フックでいきなり