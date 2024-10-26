【台北時事】台湾の司法院大法官会議（憲法裁判所）は２５日、野党主導で成立した立法院（国会）の権限を強化する一連の改正法について、大部分を違憲とする判決を言い渡した。違憲と判断された部分は即日失効する。野党は強く反発している。憲法裁は判決で、改正法が盛り込んだ立法院での総統の政治報告義務について、強制はできないと指摘。「憲法が定める権力分立に抵触する」と判断した。