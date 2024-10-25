デジタル技術を使い、正倉院宝物の魅力や守り伝えてきた人たちの思いに迫る没入型の展覧会「正倉院『ＴＨＥＳＨＯＷ』―感じる。いま、ここにある奇跡―」が２０２５年６月から大阪歴史博物館（大阪市中央区）で、同年９月から上野の森美術館（東京都台東区）で開かれる。読売新聞社などでつくる実行委員会が２５日、発表した。宮内庁正倉院事務所の全面監修を受ける。正倉院事務所が制作した「螺鈿紫檀五絃琵琶（らでんし