日本サッカー協会(JFA)審判委員会は24日、都内でメディア向けレフェリーブリーフィングを開催した。佐藤隆治JFA審判マネジャーと扇谷健司審判委員長は今季の審判員交流プログラムを総括しながら、「来年もこれ以上にもう少し多く呼ぼうということを考えております」とさらなる積極招聘に意欲を示した。今季は2月のアメリカ人トリオから外国人審判員の招聘が始まり、6か国13人(うち1人はWEリーグ)が来日した。ワールドカップ担