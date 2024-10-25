[故障者情報]アビスパ福岡は25日、FW城後寿が右膝前十字靭帯損傷および右膝内側側副靭帯損傷と診断されたと発表した。全治は8か月。10月12日に受傷したという。城後は2005年のプロデビュー以来、福岡一筋でプレーする選手で、福岡のバンディエラと親しまれる選手。ただ38歳の今季は、J1で1試合、ルヴァンカップ1試合、天皇杯1試合に出場したのみだった。クラブ公式Xの城後の負傷を知らせるポストには、「これで引退はやめて