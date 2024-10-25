ドル円はややしっかりも、週末を前に動き落ち着く＝NY為替序盤 日本時間午後１０時１０分現在のドル円は１ドル＝１５１．８９２円。きょうの海外市場のドル円は１５２円ちょうどを挟んでの上下。東京朝も上値を止めた１５２円１０銭前後はロンドン市場でも上値抵抗水準として働き、ロンドン朝、いったん１５１円７０銭前後まで下げた後の戻り高値でも上値を抑えている。もっともその後も１５１円台後半推移と下押しの勢いもな