ウクライナのゼレンスキー大統領は25日、ロシアに派遣された北朝鮮兵について「早ければ27、28日にも戦闘地域に配置される」との見通しを自身のSNSで語った。「モスクワと平壌に確実な圧力をかけるべきだ」と訴えている。【写真】北朝鮮の派遣、軍事的な意義は？語る専門家ゼレンスキー氏は「戦闘地域」の具体的な場所を明らかにしていない。ただ、ウクライナ国防省情報総局は、北朝鮮兵の一部が23日にロシア南西部クルスク