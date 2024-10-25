【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■「『Get Wild』は、もはや僕らの人格までも背負ってくれているんじゃないかと思ってしまうほどの愛おしい楽曲です。嬉しいですね」（TM NETWORK） 今年デビュー40周年を迎えたTM NETWORKが1987年にアニメ『シティーハンター』TVシリーズのエンディングテーマとして発表した「Get Wild」が、10月28日付「オリコン週間ストリーミングランキング」で