今冷蔵庫を開けて！【マンガ（画像170枚）】『義母クエスト』を最初から読む50代の主婦・かづさん。もうすぐ老後を迎える彼女は、家族に支えられ、健康で、老後資金も万全。しかしこの平穏な生活を手に入れるまでの間には、義母、両親、夫...身内との戦いの日々を生き抜かねばなりませんでした。家庭に入ったばかりの若き勇者「かづ」は、どのようにラスボスである義母と戦い、勝利したのでしょうか…？人気ブロガー・かづさんの壮